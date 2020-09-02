Координатор от ОБСЕ Тони Фриш призвал участников завершить процесс обмена списками на обмен пленными и снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам.

В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе продолжают блокировать процесс переговоров о взаимном освобождении удерживаемых лиц.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь во время очередного заседания ТКГ, которое состоялось сегодня в формате видеоконференции.

Отмечается, что в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию об удерживаемых лицах, которых запрашивает другая сторона в рамках взаимного освобождения.

В Офисе президента отметили, что Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

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Координатор от ОБСЕ Тони Фриш призвал всех участников завершить процесс обмена списками на взаимное освобождение удерживаемых лиц и снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам.

В то же время, представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации Денис Казанский обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, "учитывая тяготы, которые переживают люди, находящиеся в заключении".

Сообщается, что в рамках группы по политическим вопросам стороны обсудили возможности разблокирования процесса переговоров, однако представители РФ в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины №795 от 15 июля 2020 года, в котором в частности говорится о невозможности проведения выборов на оккупированном Донбассе.

"Украинская сторона неоднократно проявляла конструктивную позицию. Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук напомнил, что он направил в Верховную Раду письмо о возможности рассмотреть соответствие упомянутого постановления Минским договоренностям и сейчас ожидает ответа от украинского парламента в соответствии с регламентом. Между тем, российская сторона продолжает откладывать большинство вопросов повестки дня и переносит их рассмотрение", - говорится в сообщении.

Кравчук отметил, что рассмотрение его обращения украинским парламентом предусматривает ряд процедур, на выполнение которых понадобится время.

Отмечается, что украинская делегация "не восприняла попытки российской делегации давать оценку деятельности ВР, правительства и президента Украины".

"ТКГ не правомочна оценивать деятельность любого правительства. Это не является компетенцией ТКГ", - отметил Кравчук.

Обмен пленными и выборы на оккупированных территориях

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября. В соответствии с решением, выборы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса не назначаются и не проводятся.

19 августа на заседании ТКГ Кравчук проинформировал участников группы о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращение к ВР с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении местных выборов закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

20 августа журналист Сергей Гармаш, который на переговорах в рамках ТКГ представляет отдельные районы Донецкой области, в Facebook высказал мнение, что Москва, "слив" в СМИ документ с требованием отменить постановление ВР о местных выборах, сделала невозможным не только выполнение этого требования, но и саму постановку такого вопроса перед парламентом. Гармаш считает, что таким образом Россия сознательно загнала ситуацию в тупик и блокирует проведение запланированной на конец августа встречи советников лидеров стран "нормандского формата".

В тот же день Кравчук заявил, что Россия блокирует работу ТКГ с требованием отменить постановление ВР, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях. По его словам, 19 августа на заседании ТКГ и заседаниях подгрупп представители РФ и боевики заявляли, что "не возражают, чтобы выборы проходили по всей территории Украины", но требуют отменить в постановлении ВР пункт о невозможности проведения голосования на оккупированных территориях.

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Автор: Антонина Доломанжи