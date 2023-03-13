После последнего массированного ракетного удара войск РФ у харьковчан возникли трудности с передвижением по городу.

Мэр Харькова Игорь Терехов сделал осторожный прогноз по поводу восстановления работы наземного электротранспорта для харьковчан. Как известно, 9 марта оккупанты полностью обесточили город.

По словам чиновника, если в дальнейшем не будет новых обстрелов по городу, линии удастся запустить уже в среду, 15 марта. Об этом Терехов рассказал украинским СМИ, пишет Klymenko Time.

"Буду осторожным в прогнозах, по нашим приблизительным данным, будем ожидать, что в среду утром будет электротранспорт на маршрутах города. Это очень осторожный прогноз. Мы не можем знать, что в голове у РФ, могут быть еще обстрелы", - отметил мэр.

Троллейбусы и трамваи в Харькове "остановились" после 9 марта

Напомним, что проблемы с использованием общественного транспорта наблюдаются у жителей Харькова достаточно часто, ведь город фактически находится на границе с РФ. Это позволяет вражеским войскам запускать снаряды по Харькову, даже без применения ракетных атак.

Однако глобальные проблемы с движением троллейбусов и трамваев возникли в городе 9 марта. В этот день оккупанты совершили массированный ракетный удар по Украине и повредил объекты инфраструктуры, которые живили город электроэнергией. Из-за этого местные власти решили временно остановить движение городского электротранспорта. Соответствующий транспорт заменяют 100 автобусов.

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