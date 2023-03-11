Кроме того, в лесу в Изюмском районе на мине подорвался молодой человек.

За сутки оккупанты массированно обстреливали пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. Под огнем были по меньшей мере 20 населенных пунктов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "В результате обстрелов села Ольховатка Купянского района поврежден центр социально-психологической реабилитации детей и школу. Разрушены около 10 частных жилых домов. Ранение получил 54-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - сообщил Синегубов.

По его данным, в Купянске вражескими обстрелами повреждены по меньшей мере два частных жилых дома, произошли пожары.

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Синегубов напомнил, что в области остается высокой минная опасность. "Вчера, возле села Дубрава Изюмского района 32-летний местный житель в лесу подорвался на мине "лепесток". Госпитализирован с ранением", - сообщил глава ОВА.

Также он добавил, что энергетики Харьковской области восстановили энергоснабжение 100% абонентов в Харькове. Продолжаются работы над восстановлением движения городского электротранспорта. Синегубов уточнил, что в области без электроэнергии остаются 15 тыс. абонентов в Волчанске, Старом Салтове и Слатино. Но и там в ближайшее время энергетики восстановят электроснабжение.

Ситуация в Харьковской области

Харьковская область постоянно страдает от российских обстрелов. Так, 9 марта во время массированной ракетной атаки в Харькове и области зафиксированы по меньшей мере 15 прилетов ракет С-300. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

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