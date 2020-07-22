Западные СМИ о террористе в Луцке: Откуда у него оружие?

Мировая пресса удивляется необычным требованиям мужчины, который захватил заложников, а также размышляет над тем, правильно ли поступил украинский президент, когда согласился исполнить одно из них.

Ситуация с захватом заложников в Луцке держала всю Украину в напряжении целый день. В частности потому, что злоумышленник угрожал дистанционно взорвать заложенные бомбы в других людных местах.

Об этом пишет Die Welt, комментируя вчерашние украинские события. Полиция усилила свою работу в Киеве. Патрули с автоматами появились на улицах мегаполиса, в котором живет около 3 миллионов людей. Издание напоминает, что в столице Украины на протяжении напряженного дня все же прозвучало несколько угроз. Кроме того, правоохранители нашли несколько подозрительных предметов. Саперы даже взорвали одну бомбу, спрятанную в коробке. При этом издание напоминает, что на прошлой неделе один человек был ранен из-за взрыва бомбы, спрятанной в мусорном баке возле станции метро.

Британское издание The Telegraph пишет, что луцким террористом оказался уроженец России Максим Кривош, который провел десять лет в тюрьме и дважды был обвинен в различных преступлениях включительно с вооруженным грабежом и незаконным завладением оружием. Оказалось, что он защитник животных. В Ривненской области, где он проживал, ему дали абсолютно противоположную характеристику.

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В частности, активистка по защите животных Алла Лосик сказала, что луцкий террорист был волонтером и помогал ее организации в последние 5 лет.

"Все шокированы. Он никогда не был агрессивным. Всегда вежливый и рассудительный", - описала она Кривоша.

Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung пишет, что его требования были очень необычными. Он хотел, чтобы представители украинской церкви и государственные чиновники публично назвали себя "террористами". А кроме того, он хотел, чтобы президент Владимир Зеленский прорекламировал американский документальный фильм "Земляне", снятый в 2005 году. В нем поднимаются проблемы защиты прав животных. Президент Украины даже провел короткий телефонный разговор с Кривошем и, наконец, выполнил требование относительно фильма, записав специальное видео. После того, как террориста схватили, ролик был удален.

"Однако, существуют опасения, что Зеленский, который занимает свою должность лишь год, может таким образом поощрить других мятежников воспользоваться этим примером", - говорится в статье.

New York Times тоже пишет, что согласие Зеленского поддержать фильм "Земляне" можно расценить как выполнение требований террориста. Но этот поступок также вписывается в то, что в Офисе президента Украины назвали стратегией, нацеленной, прежде всего, избежать раздражения вооруженного мужчины, который удерживал заложников.

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New York Times также поднимает вопрос, откуда Кривош взял оружие для своего нападения. Издание допускает, что это может быть горьким "эхом" войны на Донбассе. За годы боевых действий некоторые автоматы, гранаты и другие образцы оружия исчезали из арсеналов, а потом становились орудиями для совершения преступления далеко от фронта на Востоке Украины. Война, а также относительно слабые законы, делают Украину более благоприятным местом для распространения оружия, чем другие страны Европы.

В свою очередь, голливудский таблоид The Hollywood Reporterтоже обратил внимание на то, что луцкий террорист требовал от президента Украины поддержать именно фильм "Земляне" от оскароносного актера Хоакина Феникса.

"Хорошо, что он был фанатом кино", - прокомментировало издание, напомнив, что фильм получил несколько наград на различных фестивалях в 2005 году. А сам Феникс известен своей позицией относительно прав животных. Получив "Оскар" за роль в фильме "Джокер", он использовал свою речь, чтобы указать на жестокое отношение человечества к ним.

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