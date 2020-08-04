"Завтра обо мне узнает вся страна": психолог предупредила об угрозе новых терактов в Украине

Психолог прокомментировала захват банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве и другие резонансные преступления с захватом заложников.

В Украине могут участиться случаи терактов. Психически неуравновешенные люди могут использовать такие преступления как возможность заявить о себе.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказала психолог Евгения Игрунова, комментируя захват банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве и другие резонансные преступления с захватом заложников.

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"Стоит обратить внимание, что это распространяется как арифметическая прогрессия. Чем больше мы об этом говорим и обращаем внимание на эти случаи, тем более это дает людям с психическими "особенностями" возможность это увидеть и проявить себя, подумать - о, я тоже так могу. Это побуждает и провоцирует - если может он, почему не могу я?", – рассказала Игрунова.

По ее словам, "можно даже не быть психически больным человеком, а иметь низкий уровень эмоционального интеллекта и обвинять в своих неудачах других людей, государство и тому подобное".

"Человек может быть со своей злостью наедине, а потом увидеть - я могу сделать так и привлечь к себе внимание. Сегодня я никто и у меня проблемы, а завтра про меня знает вся страна", - пояснила психолог.

Как сообщал УНИАН, 3 августа около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо", что на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который проживает в Киеве. Персонал и посетителей эвакуировали, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка.

Около 15:00 злоумышленника задержали.

СБУ открыла уголовное производство по факту теракта.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что террористу в детстве поставили диагноз "олигофрения", в Узбекистане он состоял на психоневрологическом учете.

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