В НАДПУ призвали "Укрзализныцю" отказаться от повышения тарифа на грузовые перевозки.

Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки является необоснованным, и разрушает инвестиционный климат в Украине. Об этом говорится в заявлении Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ).

"Вместо того, чтобы направлять свои усилия на оптимизацию расходов и повышение эффективности своей деятельности, руководство "УЗ" выбирает путь необоснованного увеличения тарифов на грузовые перевозки. По официальной отчетности за 2023 год, "УЗ" получила прибыль в размере +5,0 млрд грн, однако уже планирует необоснованно увеличить расходы так, что в 2025 году хочет загнать предприятие в убытки на -20 млрд грн. Это является прямым следствием отсутствия реформ и неэффективного управления", - заявили в Ассоциации.

Там выразили убеждение, что основная проблема "УЗ" - не в тарифах на грузовые перевозки, которые остаются рентабельными (27% в 2023 году), а в постоянном росте расходов, отсутствии эффективного управления и пассажирских перевозках, чьи убытки в 2024 году могут достичь 20 млрд грн.

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"УЗ пытается скрыть реальный ползучий рост тарифов под маской "унификации". Такая унификация разрушает стимулы для повышения эффективности грузоотправлений. Вместо поощрения укрупнения вагонных партий и улучшения ритмичности отгрузки, "УЗ" создает условия, которые только увеличивают расходы на содержание избыточного персонала и лишней инфраструктуры. Это делает "УЗ" хронически неконкурентоспособной по сравнению с автомобильным транспортом и другими видами перевозок", - говорят в НАДПУ

Кроме того, повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки грозит Украине разрушением инвестиционного климата: крупные инвесторы в добывающую отрасль Украины ищут стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса, а необоснованное повышение тарифов создает ненужные риски, указывают в Ассоциации.

"Укрзализныця не реформируется и не ищет дополнительных источников дохода, только проедает каждое очередное повышение тарифа. Вместо того, чтобы снижать расходы и привлекать новые грузы, "УЗ" выбирает самый простой, но недальновидный путь - повышение тарифов, что наносит удар по экономике страны, особенно в такие трудные времена. Вместо повышения, нужно оптимизировать постоянные расходы "УЗ" и привлечь дополнительные грузы на железную дорогу, а также привести себестоимость перевозок к фактически понесенным затратам", - заявили в НАДПУ.

Как известно, "УЗ" заработала за полгода более 3 миллиардов гривен, но на конец года заявила об ожидании более 2 миллиардов убытков. Откуда возьмутся убытки, в компании не объясняют, но заявили, что надо повышать тариф на грузовые перевозки.

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что "Укрзализныце" следовало бы сосредоточиться не на повышении тарифов, а на росте своей грузовой базы и сокращении расходов (например, операционных), которые значительно выросли за последний период.