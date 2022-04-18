Знаковый переход общины из российской церкви в украинскую состоялся прямо в военном лицее Киева.

В Киеве священник РПЦ, который отрицал войну, ушел из церкви столичного военного лицея, потому что отказался присоединиться к Украинской церкви. Когда он уходил, то "прихватил" с собой все - иконы, престол алтаря и даже цветы на газоне.

Об этом сообщает ТСН.

Священник отец Валерий еще вчера был настоятелем храма святого Николая в столичном военном лицее. Однако теперь он пакует вещи, чтобы выехать с территории учебного заведения. С ним расторгают соглашение об аренде. Недавно отец Валерий упоминал в церкви россиян Кирилла и Онуфрия, он читал пророссийские проповеди и отрицал войну.

Руководитель лицея и герой Украины, генерал Игорь Гордийчук, лично приходил к отцу Валерия, чтобы сообщить ему о решении расторгнуть договор об аренде помещения. Настоятелю несколько раз предлагали присоединиться к Украинской церкви, но он отказывался. Поэтому Гордийчук принял решение основать в учебном заведении новый приход - Православной церкви Украины.

"Учитывая, что у нас военное положение и полномасштабная агрессия, гибнут лучшие наши парни и девушки, и даже дети, к сожалению, то я, как старший, здесь военный начальник не могу позволить, чтобы московские прихвостни на территории военного объекта, чтобы находились", - говорит Гордийчук.

К вечеру из храма вынесли все, не только иконы. С алтаря демонтировали даже престол, за которым служили литургию, а с газона вокруг храма выкопали цветы. И хотя в храме остались голые стены, новый священник и военная община полны оптимизма. Они уверены, что успеют навести здесь порядок, чтобы провести службу уже на Пасху.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Черниговщине религиозная община перешла из Московского патриархата в ПЦУ.

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