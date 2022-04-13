Основание – поддержка Московским патриархатом российских захватчиков.

В Черниговской области религиозная громада села Дягова перешла из Московского патриархата в ПЦУ.

Об этом сообщил местный житель Сергей Павленко.

"Дяговская громада на собрании села 13 апреля единогласно проголосовала перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины. Это первые в Менской ТГ православные, которые осуществили судьбоносный выбор", - написал он на своей странице в Facebook.

Священник Виталий Тихомиров, выступая перед прихожанами, заявил, что "сегодня Московский патриархат компрометирует Божьи заповеди, православные ценности, поддерживая путинских захватчиков".

В комментариях участники поддерживали решение местных жителей и задавали вопрос, будут ли приняты такие же решения в окрестных селах. И указывали, что теперь будут более внимательно относиться к тому, в какой храм заходить.

Вас также могут заинтересовать новости: