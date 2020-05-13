В столичном отеле находятся 46 младенцев от суррогатных матерей, которых не могут отдать иностранцам из-за карантина (видео)

Детей не могут забрать из-за карантина.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Украине есть 46 детей, рожденных суррогатными матерями для иностранцев, которых сейчас держит в гостинице киевская клиника.

Об этом она сообщила на странице в соцсети Telegram.

"В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рожденные методом суррогатного материнства иностранных граждан различных стран", - написала она.

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По словам Денисовой, этот видеоролик - подтверждение, что ситуация по предоставлению услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".

"Это свидетельствует о том, что государством не употребляется всех надлежащих мер по защите прав детей и достойное отношение к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать", - уточнила уполномоченная.

Она подчеркнула, что суррогатное материнство в Украине – это проблема, которая требует комплексного и немедленного реагирования. Предоставления таких услуг иностранным гражданам может привести прежде всего к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан.

Денисова отметила, что сейчас необходимо внести изменения в законодательство Украины и закрепить требования о возможности применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства исключительно для граждан Украины.

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"Обращаюсь к Национальной полиции Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства социальной политики Украины с требованием немедленного реагирования на ситуацию, которая возникла относительно детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединение усилий для безотлагательного усовершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий и суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу. Дети в Украине не должны быть объектами торговли людьми", - добавила она.

Как сообщал ранее УНИАН, на Facebook-странице "Семья на FB" опубликовали видео, в котором говорится о том, что в столичном отеле "Венеция" находятся 46 детей, рожденных методом суррогатного материнства. На записи медперсонал клиники "Биотех" рассказывает, что дети в хорошем состоянии, ими занимаются.