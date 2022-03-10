Это внесло дезорганизацию в процесс, подвергло опасности людей и затянуло выезд до позднего времени.

Сумской городской совет 9 марта самовольно изменил решение об эвакуации население по так называемому "зеленому коридору".

Об этом председатель Сумской областной государственной администрации - руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил сегодня ночью в своем Telegram-канале.

"Мы совместно с Офисом президента организовали эту эвакуацию. Автобусы для эвакуации для Сум предоставило руководство Полтавской области. Желаемое количество людей на эвакуацию нам подавал Сумской городской совет", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что организаторы обеспечили вывоз даже большего количества людей чем то, что было указано в письме сумской городской властью, однако не обошлось без досадных случаев.

"9 марта решение военной администрации о местах выезда автобусов изменили представители Сумского городского совета! Это внесло дезорганизацию в процесс, подвергло опасности людей и затянуло процесс выезда до позднего времени", - подчеркнул Живицкий.

Кроме того, председатель Сумской ОВА рассказал, что организаторы обратились к перевозчикам Сум и области, однако не все согласились предоставить транспорт для эвакуации.

"Полтавская область дала в разы больше транспорта, чем могли бы обеспечить перевозчики из города Сумы", - уточнил Живицкий.

Он просит правоохранительные органы дать правовую оценку действиям представителей органа местного самоуправления.

"Мы обращаемся в правоохранительные органы относительно самовольного изменения решений об эвакуации населения горсоветом, и должна быть дана правовая оценка действиям представителей органа местного самоуправления", - заявил председатель Сумской ОВА.

При этом он отметил, что все, кто не смог уехать 9 марта, смогут покинуть Сумы 10 марта.

"У меня был телефонный разговор с министром инфраструктуры Александром Кубраковым относительно того, чтобы нам была оказана помощь, и сейчас они ищут дополнительный транспорт для эвакуации людей. Если будет предоставлено "зеленые коридоры" для других городов Сумщины или продлено действие имеющегося гуманитарного коридора для Сум, чтобы большим количеством транспорта мы могли вывести всех желающих с территории зоны боевых действий", - подчеркнул Живицкий.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 9 марта образовались огромные очереди из местных жителей и частных автомобилей, которые пытались эвакуироваться из города по "зеленому" коридору. На выезде из Сум - в месте, указанном для посадки на эвакуацию мирного населения, - собрались тысячи людей, а очередь из автомобилей растянулась от центра города.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, сегодня из Сум эвакуировали более 43 тысяч человек.

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