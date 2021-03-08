Павел Вовк считает нужным ввести ответственность за огульную публичную критику судейских решений.

Особенности назначения на должность судьи не позволяют сейчас быстро заполнять вакансии, что приводит к «кадровому голоду» и ограничивает права граждан на доступ к правосудию.

Решить эту проблему глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк предлагает в рамках судебной реформы, концепцию которой он представил в статье для Судебно-юридической газеты.

«Было бы уместным упростить процедуру назначения на должность судьи, передав такие полномочия от Президента Украины и ВККС в Высший совет правосудия, обеспечить действенную возможность возвращения судьи в отставке к работе; предоставить судье возможность осуществлять правосудие без ограничения по возрасту в 65 лет (пожизненно), а для судей Верховного Суда обеспечить сохранение текущих гарантий статуса и почетное наименование «Судья Верховного Суда» при переводе в любой другой суд с сохранением всех гарантий во избежание споров», - предложил Вовк.

Кроме того, он считает нужным ввести ответственность за огульную публичную критику судейских решений. «Без отмены излишней публичности в дисциплинарных процедурах и широкой возможности подачи жалоб на судей со стороны любого, чьи права не нарушены, мы ни одной нормальной системы судоустройства не построим. Большинство того, что нам навязывают внешние игроки, в развитых странах не применяется, а нас используют как экспериментальную лабораторию», - считает судья. Отметим, что, кроме прочего, его концепция судебной реформы предусматривает также выборы мировых судей и создание нового Верховного суда, который будет исполнять, в том числе, и функции Конституционного суда. Кроме того, Павел Вовк предлагает создать отдельный суд для инвесторов, судьями в котором смогут стать и иностранцы. Также он выступает за существенное расширение прав судейского самоуправления. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в парламент целый пакет законопроектов, предлагающих реформу судебной системы. Один из них касается Окружного админсуда Киева. Глава государства предлагает забрать у Окружного админсуда практически все дела, связанные с решениями центральных органов власти и передать их Верховному суду. В связи с этим глава Верховного суда Валентина Данишевская призывает рассмотреть несколько альтернатив к законопроекту об ОАСК. По словам Данишевской, диалог с авторами законодательной инициативы и с парламентским комитетом по этому вопросу уже начат.

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Автор: УНИАН