Суд по делу МН17: прокуроры подтвердили попадание в самолет российской ракеты (видео)

Кроме того, эксперты опровергли взрыв на борту.

Прокуроры во время слушания дела о сбитом самолете рейса МН17 на Донбассе подтвердили попадание в воздушное судно российской ракеты «Бук» и опровергли показания РФ.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что обвинение рассматривало несколько версий, в том числе и россиян о якобы сбитии лайнера военным самолетом со стороны Украины. Однако растиражированная версия российских пропагандистов не подкреплена никакими доказательствами.

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«Перехваченные переговоры между российским и украинским диспетчерами действительно показывает, что российский диспетчер имел доступ к изображению с первичного радара. Но о присутствии другого, неидентифицированного самолета, не говорится ни слова», – пояснил прокурор.

Кроме того, эксперты опровергли взрыв на борту. Прокуроры также заявили, что нашли осколки российского "Бука" в телах погибшего экипажа.

Как сообщал УНИАН, 9 марта начался судебный процесс относительно первых четырех подозреваемых по делу о сбитии самолета рейса МН17, однако подозреваемые граждане РФ Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко не явились на судебное заседание. В то же время суд готов заочно вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.

В заседании принимали участие защитники Пулатова - два адвоката из нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt. Также на слушаниях присутствовала российская адвокат Елена Кутьин.

Судья Хендрик Стейнгаюс сообщил, что материалы дела MH17 насчитывают 36 тыс. страниц и имеют огромное количество мультимедийных файлов в цифровом формате. В суд от прокуроров поступила информация, что на сейчас 49 родственников желают воспользоваться правом выступления в суде, 82 - желают подать письменную декларацию относительно ожиданий от суда, и 84 - желают подать заявление с требованием выплаты компенсации.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса "Бук".

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