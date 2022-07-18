Он будет находиться в СИЗО до 13 сентября.

Суд отправил под стражу задержанного сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на российские спецслужбы.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября без возможности внесения залога.

Напоминается, что следователи ГБР сообщили фигуранту о подозрении по трем статьям: ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или собирании с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Как сообщал УНИАН, 16 июля во время спецоперации был разоблачен и задержан предатель Украины, который до марта 2022 года возглавлял одно из региональных управлений СБУ.

В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества действующего сотрудника СБУ с представителями спецслужб РФ, что подтвердилось и проведенными ГБР экспертизами.

Сотрудник СБУ также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну.

Также задокументировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины.

По данным СМИ, речь идет о бывшем начальнике управления СБУ в Крыму Олеге Кулиниче. Президент Владимир Зеленский отстранил его от должности в марте 2022 года.

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