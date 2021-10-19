Новый тариф будет действовать независимо от географического направления и веса.

Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки "Новая почта" установила единый тариф на доставку в почтомат – 35 гривень.

Как сообщила пресс-служба компании, он будет действовать независимо от географического направления и веса самого отправления на территории всей Украины.

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Кроме того, в течение действия акционного тарифа с 19 октября по 31 декабря комиссия за дополнительные услуги "Денежный перевод" и "Контроль оплаты" взиматься не будет.

Также сообщается, что до конца года "Новая почта" планирует расширить сеть почтоматов до 17 тысяч.

"Новая почта": что необходимо знать

Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 8 тыс. отделений по всей Украине.

5 октября 2021 года появилась информация о том, что "Новая почта" запускает собственную авиакомпанию.

7 октября 2021 года "Новая почта" изменила тарифы на доставку посылок из иностранных интернет-магазинов через сервис NP Shopping – теперь чем больше вес заказа, тем меньше нужно будет платить за его доставку.

Автор: Дмитрий Шварц