Благодаря журналисту стало известно имя мужчины, который сказал оскорбительную фразу.

Во время подготовки к Маршу защитников и защитниц 14 октября 2021 в Киеве человек в военной форме по имени Кахабер Кардава произнес фразу "За украинскую Украину без проклятых ж*дов и м*скалей".

Идентифицировать его удалось благодаря журналисту Павлу Кухаркину, сообщила в Telegram Объединенная еврейская община Украины.

По антисемитскому высказыванию Кардавы суд обязал полицию открыть уголовное производство

После инцидента 14 октября прошлого года ОЕОУ обратилась с заявлением в ГУНП Киева по ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) и в Министерство обороны с информационным запросом.

В Аппарате Главнокомандующего ВСУ сообщили, что в апреле 2017 года солдат Кардава был уволен с военной службы в запас и отметили, что проявление дискриминации по признаку национальной принадлежности недопустимо.

Полицией уголовное дело открыто не было, ОЕОУ обратилась в суд, который постановил внести данные в Единый реестр досудебных расследований.