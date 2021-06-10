Решение суда вступает в законную силу со дня его принятия

Киевский апелляционный суд принял решение по делу книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Теперь народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук должен выплатить около 300 тысяч гривен в пользу издательства "Виват".

Об этом говорится в соответствующем решении суда.

В документе указано, что с Медведчука должны взыскать в пользу издательства судебный сбор за апелляционную жалобу в размере 2305,20 гривны. Кроме того, он должен оплатить юридическую помощь и расходы, связанные с рассмотрением дела в суде первой инстанции, в общей сумме 295772,17 гривны.

Решение апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия, но его можно обжаловать в Верховном Суде в течение 30 дней.

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Сам же Кипиани позитивно оценил решение суда.

"Можно вечно смотреть на три вещи – как поют птицы, как течет Днепр и... как Медведчук проигрывает суды. Апелляционный суд решил, что бывший адвокат поэта и диссидента Василия Стуса должен компенсировать около 300 тысяч гривен издательству Vivat расходов на судебный процесс, инициированный им самим. Ранее апелляционный суд постановил закрыть дело и вернуть мне 780 гривен судебного сбора. Витя, где деньги?" - говорится в сообщении в Facebook.

Медведчук против Кипиани: что известно

Книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в печать в мае 2019 года, а уже в сентябре Медведчук заявил, что потребует через суд запретить ее распространение.

Истец считает, что в 9 эпизодах книги Кипиани содержатся высказывания, которые якобы не соответствуют действительности и унижают честь и достоинство политика. Из-за этого Медведчук подал в суд на автора книги Вахтанга Кипиани, издательство и типографию и требует запретить издание и распространение книги "любым способом на любой территории".

В этих эпизодах Кипиани рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса в судебном процессе 1980 года. В результате поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал удалить из книги Кипиани "Дело Василия Стуса" упоминания о председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчуке, который был адвокатом поэта, и запретил распространение тиража книги без разрешения Медведчука.

После этого издательство Vivat выпустило новый тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" с решением Дарницкого райсуда на форзаце.

21 января Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на запрет распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

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Автор: Анастасия Горбачева