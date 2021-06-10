Киевский апелляционный суд принял решение по делу книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Теперь народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук должен выплатить около 300 тысяч гривен в пользу издательства "Виват".
Об этом говорится в соответствующем решении суда.
В документе указано, что с Медведчука должны взыскать в пользу издательства судебный сбор за апелляционную жалобу в размере 2305,20 гривны. Кроме того, он должен оплатить юридическую помощь и расходы, связанные с рассмотрением дела в суде первой инстанции, в общей сумме 295772,17 гривны.
Решение апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия, но его можно обжаловать в Верховном Суде в течение 30 дней.
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Сам же Кипиани позитивно оценил решение суда.
"Можно вечно смотреть на три вещи – как поют птицы, как течет Днепр и... как Медведчук проигрывает суды. Апелляционный суд решил, что бывший адвокат поэта и диссидента Василия Стуса должен компенсировать около 300 тысяч гривен издательству Vivat расходов на судебный процесс, инициированный им самим. Ранее апелляционный суд постановил закрыть дело и вернуть мне 780 гривен судебного сбора. Витя, где деньги?" - говорится в сообщении в Facebook.
Медведчук против Кипиани: что известно
- Книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в печать в мае 2019 года, а уже в сентябре Медведчук заявил, что потребует через суд запретить ее распространение.
- Истец считает, что в 9 эпизодах книги Кипиани содержатся высказывания, которые якобы не соответствуют действительности и унижают честь и достоинство политика. Из-за этого Медведчук подал в суд на автора книги Вахтанга Кипиани, издательство и типографию и требует запретить издание и распространение книги "любым способом на любой территории".
- В этих эпизодах Кипиани рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса в судебном процессе 1980 года. В результате поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.
- 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал удалить из книги Кипиани "Дело Василия Стуса" упоминания о председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчуке, который был адвокатом поэта, и запретил распространение тиража книги без разрешения Медведчука.
- После этого издательство Vivat выпустило новый тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" с решением Дарницкого райсуда на форзаце.
- 21 января Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на запрет распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".
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