Заседание Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения управляющему санацией “Черноморского морского пароходства” арбитражному управляющему Евгению Лахненко, которое должно было состояться в четверг, 11 февраля, перенесли на понедельник, 15 февраля. Об этом сообщает источник, осведомленный в ходе рассмотрения дела.

По данным источника, еще на прошлой неделе судья избрал для Лахненко меру пресечения в виде 12,5 млн грн залога, однако они не были внесены в 5-дневный срок, и теперь подозреваемому должен быть присуждено содержание под стражей.Читайте такжеЧиновника Лахненко подозревают в "дерибане" имущества "Черноморского пароходства": убытков на 17 миллионов гривень

Напомним, в январе прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении служебным положением на посту управляющего санацией “Черноморского морского пароходства” Евгению Лахненко. По версии следствия, продажа Лахненко имущества компании по заниженным ценам повлекла 17 млн грн убытков государству.

Отметим, что Евгений Лахненко и ранее проходил подозреваемым в ряде уголовных дел связанных с его деятельностью в качестве арбитражного управляющего. Так, еще в декабре 2018 года НАБУ в рамках уголовного производства № 52018000000000947 сообщило Лахненко о подозрении в растрате имущества предприятия на сумму 28 млн грн ОАО "Одесская ТЭЦ". Там он также был арбитражным управляющим. С февраля 2020 года Высшим антикоррупционным судом данное уголовное производство назначено к судебному разбирательству.

Кроме того, Центральным аппаратом ГБР осуществляется досудебное расследование в деле № 62019100000001124 по факту завладения и хищения группой лиц с использованием неправосудных решений судов имуществом ООО «Черкасизализобетонстрой» на сумму 13 млн 950 тыс. грн. Речь об офисных помещениях, строить которые, по договору, должно было ЗАО «Стройсоцсервис», которое было специально введено в процедуру банкротства с целью завладения имуществом. А ликвидатором «Стройсоцсервиса» был назначен Евгений Лахненко. Который незаконно включил в состав ликвидационной массы незавершенный объект строительства принадлежащего «Черкасизализобетонстрою», а в дальнейшем по договору купли-продажи продал его. По имеющейся информации, в данном уголовном производстве также планируется объявление подозрения Лахненко.

Также Лахненко находился в розыске по делу Херсонского хлопчатобумажного комбината еще в 2013 году (дело № 12013230030001260). Правоохранители установили, что должностными лицами этого предприятия путем злоупотребления служебным положением незаконно отчуждено 70% активов ХБК. Ведь без утвержденного хозяйственным судом плана санации управляющий санации ОАО «Херсонский хлопчатобумажный комбинат» Лахненко, не имел права проводить отчуждение имущества должника, а именно, заключать сделки, предусматривающих отчуждение основных средств.

В январе 2016 года директор ГП "Киевский государственный завод "Буревестник" В. Кострицкий уведомил Генеральную прокуратуру о совершении уголовного преступления в том числе арбитражным управляющим Лахненко, который согласовал договор о совместной деятельности между “Буревестником" и ООО "Мегашанс", в результате которого госпредприятие утратило оборудование на общую сумму около 2,4 млн грн.

Имеются также уголовные производства в отношении Евгения Лахненко по факту подделки печати (уголовное производство № 12016250240000379) и мошенничества (дело № 12017250240000160) в период пребывания его распорядителем имущества и директором ГП ГАК "Хлеб Украины" "Тальновский комбинат хлебопродуктов". Кроме того, Лахненко, занимая должность именно директора (а не распорядителя, ликвидатора или управляющего санацией) этого государственного предприятия нарушал требования относительно совместительства, поскольку в этот же период исполнял обязанности арбитражного управляющего в других предприятиях.

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Автор: УНИАН