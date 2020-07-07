Суд арестовал мужчину, который за $200 тысяч обещал должность в Кабмине

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 261 тыс. грн.

На Волыни арестовали мужчину, который за 200 тыс. долларов США обещал должность в Кабинете министров Украины.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - более миллиона гривен.

"В ходе следствия было установлено, что за 200 тыс. долларов США фигурант пообещал гражданину причислить его к закрытой влиятельной группе и решить вопрос о его назначении на должность министра Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

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В полиции сообщили, что 3 июля, в одном из кафе Луцка правоохранители задержали местного жителя при получении средств. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли средства, заявление о вступлении потерпевшего в закрытую группу, заверенную печатью и перстень, как доказательство того, что последний стал ее почетным членом.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 261 тыс. гривен.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который за 25 тыс. долларов обещал содействие в назначении на руководящую должность в Национальный банк Украины.

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