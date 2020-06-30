Экс-банкир за $25 тысяч продавал руководящую должность в НБУ (фото)

По результатам спецоперации злоумышленника задержали во время получения первой части оговоренной суммы в размере 15 тысяч долларов.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который за 25 тыс. долларов обещал содействие в назначении на руководящую должность в Национальный банк Украины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, при процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 6 задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам следствия, указанное лицо, действуя якобы в интересах руководства Национального банка, требовало указанные средства от кандидата на должность начальника управления Нацбанка за положительное решение вопроса о его назначении.

По результатам спецоперации правоохранители задержали злоумышленника «на горячем» во время получения первой части оговоренной суммы в размере 15 тыс. долларов. Задержанным оказался 44-летний житель столицы, директор частного общества.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению.

Как сообщили в СБУ, задержанный в прошлом был заместителем Председателя правления одного из коммерческих банков.

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