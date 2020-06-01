Студия "Квартал 95" перечислила полмиллиона гривень на помощь врачам

Чтобы поддержать продолжение благотворительного марафона «Ты не один» был разработан новый формат съемки концерта «Вечернего Квартала» под открытым небом.

Студия «Квартал 95» приняла эстафету добра и присоединилась к благотворительному марафону «Ти не один», организованного каналом «1+1», и передала 500 000 гривень на помощь медикам.

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Чтобы поддержать продолжение благотворительного марафона «Ти не один» и увеличить сумму сбора, был разработан новый формат съемки концерта «Вечернего Квартала» под открытым небом, который позволил бы собрать зрителей, соблюдая все требования карантина. По идее, зрительный зал должен был превратиться в кинодром, а зрители - смотрели бы концерт из своих автомобилей, с каждого автомобиля должен был бы осуществиться благотворительный взнос на счет УББ. К сожалению, погодные условия не позволили реализовать съемку под открытым небом, но это отнюдь не помешало компании осуществить задуманное.

«Поэтому несмотря на то, что съемки концерта состоялись 29 мая без зрителей во дворце «Украина», студия «Квартал 95» внесла свой вклад в помощь медикам и перечислила 500 000 гривен. Кстати, и вы можете поддержать проект - присоединяйтесь», - отметил актер Евгений Кошевой.

Напомним, в рамках благотворительного музыкального марафона «Ти не один» от канала «1+1» было собрано 2 011 210 гривень на закупку индивидуальной защиты украинских медиков, которые борются с коронавирусом. На собранные средства уже приобрели 3400 защитных костюмов, каждый из которых имеет соответствующий сертификат европейского образца, а также специальные медицинские перчатки с высокими манжетами – 16 000 пар, медицинские маски FFP2 – 10 000 штук, медицинские защитные комбинезоны многократного использования - 450 штук. Сейчас более 30 медицинских учреждений страны уже получили помощь.

По многочисленным просьбам неравнодушных украинцев благотворительный сбор был продлен. На сайте Украинской Биржи благотворительности по ссылке https://ubb.org.ua/uk/project/6050/# каждый может сделать благотворительный взнос на любую сумму и защитить медиков.

Премьера нового выпуска «Вечернего Квартала» состоится 6 июня на «1+1», в 20:30. В съемках приняли участие многие звезды, среди которых MONATIK, Светлана Тарабарова, Сергей Бабкин, Екатерина Кухар с Александром Стояновым. «Кварталовцы» же будут шутить, как всегда, над самими актуальными - социальными и политическими - темами в обществе.

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