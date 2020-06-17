Полицейского, который применил силу к противнику Шария в центре Киева, отстранили

За противоправные действия в центре столицы правоохранители задержали 15 человек.

В столичной полиции назначили служебное расследование по факту применения силы правоохранителем участника конфликта в центре Киева, который использовал слезоточивый газ.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева со ссылкой на начальника столичной полиции Андрея Крищенко.

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По информации правоохранителей, сегодня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек. При этом во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу. «По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Его результаты будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки действиям полицейского. Полицейского на время его проведения отстраненили», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, на улице Лютеранской в центре Киева произошли столкновения между сторонниками и противниками партии Анатолия Шария. Последние применили против своих оппонентов газовые и дымовые шашки. В столичной полиции заявили, что за противоправные действия во время проведения массовых мероприятий в центре столицы задержали нескольких человек.

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