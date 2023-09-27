Киевляне-военнослужащие и их семьи получат от столичной власти дополнительные выплаты ко Дню Защитников и Защитниц почти на 35 миллионов гривен. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Ко Дню Защитников и Защитниц Украины Киев выплатит почти 35 миллионов гривен адресной единоразовой материальной помощи. Дополнительную материальную помощь от города по программе "Турбота. Назустріч киянам" получат около 36 тысяч жителей столицы. Размер выплат составляет от 900 до 1500 гривен", – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что дополнительную выплату получат, в частности, киевляне – члены семей военнослужащих, защищавших территориальную целостность Украины и участвовавших в АТО/ООС, которые погибли или пропали без вести. Киевляне, которые получили инвалидность I, II и III групп вследствие войны. Киевляне, участвовавшие в Революции достоинства, а также члены семей киевлян, погибших во время Революции достоинства.

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"Наши защитники каждый день рискуют своей жизнью за нашу свободу и независимость нашего государства. И мы благодарны и чтим их подвиг и их героизм!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко Киевсовет на этот год увеличил помощь военным до 5 млрд грн. Еще более полумиллиарда гривен предусмотрено на материальную помощь киевлянам-защитникам и их семьям. В целом с начала полномасштабной агрессии Киев потратил на безопасность, оборону и обеспечение защитников и их семей более 4,6 млрд грн.

Напомним, что День Защитников и Защитниц Украины в этом году впервые будет отмечаться в воскресенье, 1 октября.