Стерненко рассказал, зачем его вызывали в СБУ

Активист убежден, что сегодня благодаря огласки ему не решились вручить подозрение в убийстве.

Общественному активисту Сергею Стерненко не вручали подозрение, его вызвали на допрос в Главное следственное управление Службы безопасности Украины для ознакомления с материалами уголовного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после того, как вышел из здания ГСУ СБУ.

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По словам Стерненко, его трижды вызывали повестками, чтобы ознакомить его с материалами производства. "На самом деле, я убежден, что планы у них были совсем другие, ведь для ознакомления с материалами дела никто никогда не вызывает повестками", - сказал он.

Кроме того, Стерненко прокомментировал официальное заявление СБУ о его допросе: "Меня удивляет, что СБУ не замечала давления Авакова, давления Венедиктовой, давления партии Медведчука, а когда мы сегодня пришли, чтобы сказать, что мы имеем право на самозащиту, они уже говорят о давлении и об убитом человеке, нарушая принцип презумпции невиновности".

Он выразил уверенность, что в первую очередь у следователей были планы сообщить ему о подозрении в убийстве мужчины, который напал на него в 2018 году, Ивана Кузнецова по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, однако огласка и поддержка общественности не позволить это сделать, и "именно благодаря этому они решили сегодня не нарушать закон".

Также Стерненко заявил, что в ближайшие дни он и его адвокаты на пресс-конференции сообщат подробности дел, которых, по словам активиста, есть два: в одном он фигурирует как свидетель (дело об убийстве Кузнецова – УНИАН), а в другом как потерпевший (дело о покушении на Стерненко, которое расследуется СБУ как хулиганство – УНИАН).

Кроме того, сегодняшнее заявление СБУ прокомментировали адвокаты Стерненко. Они считают его предвзятым, поскольку в этом заявлении СБУ говорит о Кузнецове как убитом, но существует разница между убийством, которое является уголовным преступлением и правомерным лишением жизни человека, что не является преступлением.

Сам же Стерненко уверен, что дело против него должно быть закрыто на основании ч. 5 ст. 36 Уголовного кодекса, которая позволяет гражданам защищать свою жизнь и здоровье в случае нападения группы лиц или нападения с оружием, или нападения с проникновением в жилище. "Именно эта статья была моим оружием, когда я защищал свою жизнь и здоровье", - сказал Стерненко.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

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9 октября 2019 года Генеральная прокуратура направила в главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах относительно нападений на Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого нападающего направлен в суд.

В одном из производств расследуется нападение на активиста и причинения ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и причинение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование.

В то же время по факту нанесения Стерненко телесных повреждений при помощи огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлено в Приморский райсуд Одессы.

Вместе с тем, СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, - Кузнецова.

7 апреля 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападающего будет предъявлено в любом случае.