Он отметил, что Запорожская АЭС в разы мощнее и опаснее Чернобыля.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал Европу и мир способствовать закрытию неба над Украиной и остановке ядерного маньяка.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном пресс-службой ВР.

"От имени Верховной Рады Украины обращаюсь ко всем парламентам, правительствам, гражданам Европы и мира. Россия поставила Европу и мир на грань ядерного Армагеддона. Российские оккупационные войска сознательно обстреливают Запорожскую АЭС. И это не случайность. Это целенаправленный обстрел с целью вызвать катастрофу общемирового масштаба", - отметил председатель ВР.

По словам Стефанчука, украинский Чернобыль 36 лет назад стал обобщенным понятием мировой экологической и техногенной катастрофы, а Запорожская АЭС в разы мощнее и опаснее Чернобыль.

"Все это свидетельствует о том, что преступления Путина достигли общемирового масштаба и угрожают существованию Европы, а возможно, и человечества. Это преступление наглядно демонстрирует необходимость как можно скорейшего внедрения бесполетной зоны над Украиной, чтобы защитить не только Украину, но и Европу и мир. Остановите ядерного маньяка!"- подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6: 20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

Впоследствии в Госатомрегулировании Украины сообщили, что сейчас площадка Запорожской АЭС захвачен военными силами РФ, однако энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность.

В то же время имеются повреждения устройства реакторного отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока.

Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано.

Напомним, основные усилия оккупантов сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

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