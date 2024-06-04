Президент пообщался с главкомом, министрами и главами ОВА.

Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения в Киев из международного турне провел Ставку верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам главы государства, он, в частности, заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на основных направлениях.

"Были доклады министра обороны Рустема Умерова, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина: борьба с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитие собственных технологий БпЛА и РЭБ. Мы также определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО", - написал Зеленский. Видео дня

Он уточнил, что начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов. В свою очередь главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций сообщили о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов - в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом.

Война в Украине - последние новости

В Офисе президента рассказали о трансформации войны в Украине. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, от западных партнеров необходима скорость в принятии решений.

Кроме того, в ОП убеждены, что гарантировать реальный мир можно только путем военного поражения агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: