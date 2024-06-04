У Зеленского призывают партнеров ускорить принятие нужных решений.

Украина должна выйти на паритет с Россией в своих военных возможностях. Для этого Украине нужно больше оружия, чтобы нивелировать количественное преимущество захватчиков, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Война уже большая. Все вчерашние красные линии исчезли. Все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да, есть. Но сам факт агрессии и обнуления международного права со стороны России - максимальная эскалация. Поэтому не надо продолжать оглядываться назад", - написал он в своем Телеграм.

Очевидно, апеллируя в сторону западных партнеров Украины, Подоляк отмечает, что нужно "окончательно принять для себя" две вещи.

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"Первая: паритетность войны. Украине нужен сопоставимый объем оружия. Высокоточного. Чтобы компенсировать российское количество. По-другому никак... И второе: скорость принятия решений в войне. Все надо делать быстро. Любое промедление - это всегда путь к повышению цены войны", - говорит представитель ОП.

Подоляк также подчеркнул, что, учитывая масштабы военных преступлений России, гарантировать реальный мир можно только путем военного поражения агрессора.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинские защитники жалуются на значительное численное преимущество захватчиков на отдельных участках фронта. Например, под Бахмутом россияне имеют в 3-5 раз больше личного состава, чем Силы обороны Украины.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты уже в течение двух суток не наносили удары по Харькову ракетами из комплексов С-300. Как пояснил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик, это связано со снятием запрета бить американским оружием по территории РФ, вследствие чего агрессор уже потерял несколько ЗРК.

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