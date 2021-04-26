Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан считает, что "индийский" штамм коронавируса попадет в Украину после того, как граждане вернутся из отпусков из Турции и других стран, куда обычно ездят на майские праздники.

"Индийский" штамм коронавируса появится в Украине в конце мая.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач-эпидемиолог Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, столица на этой неделе может выйти из "красной" зоны эпидемической опасности, поскольку все показатели заболеваемости улучшились.

В то же время Рубан отметил, что рост количества инфицированных коронавирусом ожидается после Пасхи и майских праздников, ближе к концу месяца.

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"Что касается прогноза, то действительно, после праздников будет у нас увеличение заболеваемости. Незначительно. Но большая тревога от того, что в Индии, в Турции регистрируется "индийский" штамм - новый возбудитель, который у нас также будет в конце мая. Потому что люди вернутся из отпусков именно из этих стран. Новый штамм фактически бурлит в этих странах, и есть большой показатель летальности и инфицирования", - отметил Рубан.

Что касается Пасхи, то, по его словам, сейчас идут переговоры со всеми конфессиями о принятии мер по снижению рисков заражения людей при отправлении праздничных служб.

"У нас практически была "тренировка" на Вербное воскресенье, и мы увидели несоблюдение противоэпидемических мер - большие скопления людей, несоблюдение дистанции, отсутствие масок. Поэтому с сегодняшнего дня мы усилили контрольный режим с церквями и будем ежедневно проводить контроль", - отметил Рубан.

Что этому предшествовало

Сегодня, 26 апреля, главный специалист Минздрава по эпидемиологии Наталья Виноград заявила, что "индийский" штамм коронавирус обнаружили в 7 странах Европы.

По ее словам, именно с этим штаммом вируса связывают значительное ухудшение ситуации с COVID-19 в Индии и Непале, где по сравнению с прошлой неделей показатели заболеваемости и летальности выросли на 67% и 90% соответственно.

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Автор: Инна Андалицкая