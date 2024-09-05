'Стальной фронт' Ахметова передал СБУ 10 пикапов для нужд фронта

Техника поможет спецподразделениям СБУ эффективнее выполнять задачи на передовой.

Милитарная инициатива "Стальной фронт", основанная украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, передала 10 пикапов для нужд спецподразделений Службы безопасности Украины. Общая стоимость переданной техники составляет 4,8 миллиона гривень.

Представитель инициативы "Стальной фронт", руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз отметил, что передача автомобилей является частью постоянной поддержки украинских военных и спецслужб в борьбе с российской агрессией.

"Эти автомобили мы привозили из Европы, мы их ремонтировали, делали полный техосмотр для того, чтобы автомобили еще долго служили, и ребята могли выполнять на них боевые задачи. Мы понимаем важность мобильности и быстрой реакции на поле боя. Эти пикапы помогут нашим защитникам выполнять задачи с максимальной эффективностью", - подчеркнул Водовиз.

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Он добавил, что "Стальной фронт" будет продолжать оказывать помощь украинским силовым структурам, чтобы обеспечить их всем необходимым для победы.

Автомобили уже переданы в одну из горячих точек, где их будут использовать для поддержки оперативных действий СБУ и обеспечения мобильности подразделений на передовой.

Напомним, "Стальной фронт" - это милитарная инициатива, основанная известным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Целью этой инициативы является поддержка Вооруженных сил Украины и других силовых структур в борьбе против российской агрессии. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на помощь Украине, превышает 10 млрд грн.