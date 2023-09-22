Земельный участок под стадионом находится в собственности "Укргазбанка", который намерен в ближайшее время выставить его на продажу.

На сайте Киевского городского совета появилась электронная петиция с требованием сохранить стадион "Арсенал" на Печерске и завершить его реконструкцию.

Обосновывая ее представление, автор, известный журналист Владимир Фомичев, отмечает, что с 2006 года продолжается борьба местной общины с попытками застройщика уничтожить стадион. Именно тогда было изменено целевое назначение земли под ним со "спорта и рекреации" на "многоэтажную застройку". Несколько лет назад киевской общине удалось отстоять стадион и помешать планам застройщика.

Однако сейчас авторам и подписантам петиции стало известно, что стадион снова оказался под угрозой застройки. Ведь земельный участок под стадионом находится в собственности "Укргазбанка", который намерен в ближайшее время выставить его на продажу. По информации Фомичева, это означает, что стадион может вновь попасть в руки застройщиков.

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"Мы требуем, чтобы КГГА осуществила выкуп земельного участка №8000000000:82:033:0013 и недвижимого имущества стадиона "Арсенал", расположенных по адресу: город Киев, Печерский район, улица Михаила Грушевского, 36, а компенсационные средства, предназначенные для "Укргазбанка", направила на нужды Вооруженных Сил Украины. Городская власть должна защитить стадион, ведь спортивная инфраструктура - это жизненно важная составляющая развития здоровой и мощной нации", - говорится в тексте петиции.

По информации "Экономической правды", согласно измененному целевому назначению участка, застройщик планирует возвести на нем многоквартирный жилой дом с объектами торгово-развлекательной инфраструктуры.

Раньше сообщалось, что в 2022 году благодаря активности киевской общины удалось отстоять стадион "Арсенал", чтобы на нем могли тренироваться дети. Сейчас стадион почти полностью реконструирован за средства частного инвестора.