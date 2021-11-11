Речь идет и о других антигуманных преступлениях, совершенных в Украине и против нее в прошлом.

США будут сотрудничать с Украиной с целью распространения исторической правды о Голодоморе 1932-1933 годов.

Об этом говорится в обновленной Хартии стратегического партнерства США и Украины, подписанной 10 ноября в Вашингтоне, которую обнародовало американское посольство в Украине.

"Соединенные Штаты и Украина намерены и в дальнейшем тесно сотрудничать в сфере распространения исторической правды, в том числе повышения осведомленности общественности о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине, и о других антигуманных преступлениях, совершенных в Украине и против нее в прошлом", - говорится в Хартии.

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Как сообщил УНИАН, ранее в Министерстве иностранных дел Украины отмечали, что отрицание Россией Голодомора 1932-33 годов как геноцида украинского народа сопоставимо с совершением преступления.

Справка УНИАН.

Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивает число убитых более 7 миллионов человек в УССР и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР.

Вместе с тем, согласно данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, потери населения на территории Украины через сверхсмертность во время Великого Голода составляли 3,9 млн человек.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Недавно в Киеве представители ОО "Международная ассоциация исследователей Голодомора-геноцида", образованная учеными криминалистами, экспертами, юристами, историками, исследователями, и в которую входят представители международных организаций, которые занимаются исследованиями массовых искусственных голодов и геноцида украинцев, заявили, что в 1932-1933 годах было уничтожено 10,5 млн украинцев, из них 4 млн детей. Это с учетом Дона и Кубани, которые являются украинскими этническими территории.

Автор: Виталий Саенко