Он сразу предупредил личный состав, что с уклонистами и пограничниками, которые им помогают, "разговор будет короткий".

В первые дни из страны массово эвакуировались женщины и дети. Хотя были и позорные бегства мужчин призывного возраста.

Как сообщил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью "Украинской правде", по всем эпизодам незаконного пересечения границы есть уголовные производства.

"Что касается таких позорных случаев, о которых вы говорите про мужчин, которые пытались незаконно попасть за границу – конечно, они были. Конечно, находились и пограничники... Мы - часть общества, и среди нас есть и герои и, к сожалению, есть и преступники. Все, кто были выявлены нами или другими правоохранительными органами, поверьте, по всем есть уголовные производства", - отметил он.

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Дейнеко подчеркнул, что в первый день полномасштабной войны он предупредил весь подчиненный личный состав, с уконистами и пограничниками, которые им помогают, "разговор будет короткий". Кроме того, он предупредил пограничников, что все они пройдут через участие в активных боевых действиях.

"Я не наказываю фронтом, потому что защищать свое государство – это почетный долг. Просто я хочу, чтобы те, кто находится в более комфортных условиях, они это ценили и дорожили этим. Чтобы они понимали, в какой условиях находятся те ребята и девушки, которые защищают страну на передовой и отдают свои жизни", - отметил Дейнеко.

Глава ГПСУ отметил, что удалось изменить картинку украинского беженца за границей. Сейчас среднестатистический украинский беженец - это женщина с одной или двумя детьми и с родителями пожилого возраста.

Мужчин, пытающихся пересечь границу, тщательно проверяют. Иногда во время опроса человек признается, что купил себе выездные документы.

"Мы неоднократно задерживали людей, которые вносились за деньги как водители грузового автомобиля, а у него даже, извините, водительского удостоверения этой категории нет. Мы же изучаем его, опрашиваем, и он говорит что, "да, заплатил 2 тысячи евро, внесли". Конечно, мы этих людей передаем в Нацполицию", - добавил Дейнеко.

В ГПСУ работает подразделение оперативно-розыскной деятельности, а также подразделения внутренней безопасности, но "периодически кто-то считает, что он самый умный".

"К сожалению, отмечаем, что военнослужащие-женщины понимают, что они на войну не попадут, и некоторое время злоупотребляли этим. Думали, что никто не узнает. Узнали", - отметил председатель ГПСУ.

Уклонисты и беглецы

Недавно на Тернопольщине 31-летний житель Киева удивил полицию. Он пожаловался из-за того, что неизвестные лица завладели его средствами под предлогом изготовления документов для выезда за границу. Уклонист хотел убежать, однако его настигла карма.

Также осенью при попытке пересечения госграницы Украины задержали двух человек. Мужчин издал запах одеколона, именно за ним их обнаружили правоохранители. Кроме этого, еще один украинец пытался бежать в Молдову и упал в трехметровую ловушку. Из ямы его доставали пограничники.

20 января стало известно, что львовские пограничники разоблачили "многодетного отца" одним простым вопросом. Мужчина направлялся в Польшу и для проверки предоставил правоохранителям копии трех свидетельств о рождении детей. Он "посыпался" довольно эпично.

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