Мужчина искал различные пути пересечения границы в условиях военного положения.

На Тернопольщине 31-летний житель Киева пожаловался в полицию из-за того, что неизвестные лица завладели его средствами под предлогом изготовления документов для выезда за границу.

Об этом информирует пресс-служба полиции Тернопольщины.

Сообщается, что заявитель – житель Киева, временно проживающий на территории Козовской общины. Мужчина искал различные пути пересечения границы в условиях военного положения. На одном из сайтов наткнулся на объявление о помощи в оформлении документов, по которым мужчины призывного возраста вроде бы могут выехать за пределы Украины. Незнакомец обещал за 1500 долларов изготовить студенческий билет. Киевлянин поверил и перебросил почти 50 тысяч гривень за услуги. После того, как деньги оказались у мошенника, он больше не выходил на связь.

Но настойчивый киевлянин продолжал искать другие способы выезда за границу. В одном из мессенджеров нашел еще одно объявление. Незнакомец предлагал изготовить медицинскую справку о непригодности к военной службе. Цена вопроса на этот раз составляла 37 тысяч гривень. Мужчина перечислил деньги на счет аферистов, которые после получения средств прекратили с ним общение.

Сообщается, что сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 УКУ (мошенничество). Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия преступления.

Как сообщал УНИАН, мужчина пытался выехать из Украины в Словакию, спрятавшись в туалете поезда. "Зайца" обнаружили пограничники Чопского отряда на Закарпатье.