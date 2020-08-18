"Дешевый театр": фигурант дела об убийстве Гандзюк пришел в суд полуголым (фото)

Левин говорит, что его якобы избили.

Один из фигурантов дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин пришел на заседание суда полуобнаженным и заявил об избиении.

Об этом сообщается на странице сообщества "Кто убил Катю Гандзюк" в Facebook.

"Так выглядит дешевый театр от организатора и заказчика убийства Кати Гандзюк. На подготовительное заседание Днепровского райсуда Киева Алексей Левин пришел почти голый, только в остатках своих трусов. Заявляет, что у него выбивали показания на Владислава Мангера, сняли с него одежду и так привели на суд", - говорится в сообщении.

Адвокат Маси Найем в комментарии LB.ua рассказал, что Левин заявляет, якобы к нему применяли физическую силу, потому что он отказывался идти на заседание.

"Он не может толком объяснить, почему он в таком виде. Обосновывает это тем, что его били. Только как это связано с тем, что он без одежды - непонятно. Спросили у начальника конвоя, били ли его - подтвердил, что никто не бил. Он должен был быть доставленным в суд, но отказывался одеваться и, по сути, находится теперь в таком виде. При этом конвой говорит, что здесь у него есть одежда, с камеры. На это подсудимый ответил, что это не его одежда и он отказывается одеваться ", - пояснил адвокат.

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Левин также заявил судье, что у него болит зуб. Из-за этого в зал суда приехала скорая помощь.

Дело Гандзюк: что известно

Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 были осуждены пятеро исполнителей преступления. Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин, бывший помощник депутата Херсонского облсовета Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе 2020 года были задержаны Павловский и Левин, обоих суды отправили под стражу. 27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили об установлении конечного заказчика убийства - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, носящее характер особого мучения и повлекшее смерть потерпевшей).

28 июля обвинительный акт по Мангеру и экстрадированному в Украину из Болгарии Левина был направлен в суд.

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Автор: Юрий Годован