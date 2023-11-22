Холодильники Haier 3D - это идеальная инвестиция в вашу кухню.

Не знаете, что полезное купить для дома в Черную пятницу? Настоящее качество не нуждается в скидках. Присмотритесь к Haier 3D ! Это не просто холодильник. Это безопасность здоровья детей, свободное время для мамы и экономия в платежках для папы. Этот инновационный помощник должен быть на вашей кухне!

Гости сразу заметят вашу обновку благодаря дизайну. Два выдвижных ящика морозильной камеры Easy Access на телескопических направляющих не только позволяют увидеть все содержимое камеры, но и выдерживают 50 000 циклов открытия и закрытия.

Три двери, ультратонкие стенки для увеличения пространства, покрытие, на котором не остаются отпечатки, современная панель управления, прочные стеклянные полки из закаленного стекла и эргономичные ручки сделают использование холодильника невероятно удобным для каждого.

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Умная технология Fresher Techs® позволяет сохранять все продукты свежими как можно дольше, регулируя температуру в каждой отдельной зоне. Система охлаждения Total No Frost и технология Fresher Shield предотвращают образование инея, постоянно отводя влагу. Это предотвращает и возникновению перепадов температур, благодаря чему продукты всегда хранятся в оптимальных условиях.

В отделении My Zone вы можете выбрать режим "Фрукты и овощи", "Морепродукты", "Размораживание", "Быстрое охлаждение" или "Поддержание 0°С" - и система сама установит необходимую температуру. С управлением справится даже ребенок!

Скоро футбол, а пиво теплое? Выберите на цифровом экране функцию быстрого охлаждения напитков в специальном отделении Instant Cool Zone: любые напитки охладятся за 20 минут.

Теперь что касается безопасности. Haier создал эксклюзивную технологию ABT®, которая с помощью ультрафиолетового света активирует реакции фотокатализа и удаляет до 99,9% бактерий, для максимального сохранения свежести и вкуса продуктов.

И самый приятный бонус - это экономия на платежах. Инверторный компрессор Dual Inverter регулирует скорость вращения в зависимости от актуальных потребностей, имеет низкий уровень шума - всего 37 дБ, и снижает потребление электроэнергии. А с Total No Frost, Fresher Shield и специальной конструкцией морозильной камеры вы экономите около 30% электроэнергии.

Если вы планируете отпуск или поездку, не беспокойтесь о продуктах. С мобильным приложением hOn можно контролировать температуру, устанавливать режимы работы и настраивать функции холодильника под свои нужды из любой точки мира.

Холодильники Haier 3D - это идеальная инвестиция в вашу кухню. Они отмечены сертификатом немецкого исследовательского института VDE.

Haier Group вошла в рейтинг Fortune Global 500, представлена на 200+ рынках мира и сохраняет звание лидера рынка уже 14 лет подряд.