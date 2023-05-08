Противники начали выезжать из некоторых админзданий в Мелитопольском районе, отметил глава Мелитополя.

Городской голова Мелитополя Запорожской области Иван Федоров отмечает, что некоторые российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и пытаются сбежать с временно оккупированных ими территорий.

Об этом он сказал в воскресенье, 7 мая, в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о текущих маневрах российский военных, в частности, в районе Мелитополя. "К сожалению, сегодня мы можем говорить только об эвакуации местных жителей из по меньшей мере большей половины временно оккупированной Запорожской области. А наоборот - вражеские войска все больше и больше переезжают на запорожскую линию фронта", - отметил мэр.

По его словам, некоторые военные пытаются бежать с временно оккупированных территорий. "Да, наши жители сообщают о нередких случаях, когда российские военные переодеваются в гражданское. И одна из целей, зачем они это делают, - для того, чтобы бежать с временно оккупированной территории", - рассказал Федоров.

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Городской голова отметил, что из-за этого появился еще один вид фильтрации во время выезда с временно оккупированной территории: гражданских в автомобилях проверяют, чтобы не допустить, чтобы там были российские военные, переодетые в гражданское.

Кроме того, Федоров отметил, что враги начали выезжать из некоторых административных зданий в Мелитопольском районе. "Например, из здания Мелитопольской колонии они вывезли оборудование, из здания "Укртелекома", которое они захватили, также вывезли оборудование и почти все свои документы", - рассказал он.

Кроме того, оккупанты начали выезжать из нескольких помещений, где у них была расположена комендатура: это и частные офисные помещения, и административные помещения Мелитопольского городского совета.

"Также, что интересно, в Мелитополе почти закрылись их вражеские магазины "Мера", расположенные в наших сетевых супермаркетах. Что интересно, они позакрывались и в Мелитополе, и в Бердянске. Не говоря уже о тех территориях, на которых враг вроде бы объявил эвакуацию. Но действительно эвакуирует он точно не вглубь Запорожской области, как об этом сообщает в своих пропагандистских средствах массовой информации", - сказал Федоров.

По его словам, есть случай, когда по меньшей мере несколько автобусов, которые загрузили гражданскими людьми в Днепрорудном, отвезли в Ростовскую область России, а не в Бердянск, как обещали людям. Там гражданских поселили в палатках.

"Сегодня массово идет эвакуация. Не только из мест, где враг это объявил. Но и понемногу они эвакуируются и из моего родного временно оккупированного Мелитополя", - сказал мэр.

Он также рассказал, что оккупанты пытаются забрать российские паспорта у участников фейкового референдума, который состоялся осенью прошлого года. Также им приказывают выехать с временно оккупированной территории.

"Зачем они это делают?.. Они хотят, чтобы как можно меньше свидетелей их преступлений было на освобожденной территории после того, как наши военные освободят и деоккупируют всю Запорожскую область и все наше государство", - отметил Федоров.

Кроме того, он рассказал, что "гастролеры", которые приезжали в Мелитополь из России, со вчерашнего дня массово покидают захваченные квартиры и с вещами выезжают из города.

"Коллаборанты, приехавшие из континентальной России, точно уже бегут. А те коллаборанты, которые местные одиночные жители, то их просто не выпускают. Они бы хотели сбежать, но их просто не выпускают", - сказал городской голова.

Эвакуация населения на оккупированной части Запорожской области - что сообщалось

На фоне разговоров о том, что скоро начнется контрнаступление украинской армии, 5 мая гауляйтер захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий объявил эвакуацию людей из ряда населенных пунктов, которые находятся недалеко от зоны, где продолжаются боевые действия.

Позже, 6 мая, Иван Федоров сообщил, что враги на юге украинского государства "доигрались в эвакуацию" - спровоцирована безумная паника, на въезде в захваченный РФ Крым образовались огромные очереди из машин.

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