Врагу передалась паника местного гауляйтера Евгения Балицкого, который заявил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление за считанные часы.

В Мелитополе в панике оккупанты сжигают мешками документы в помещении полиции и вывозят с паспортного стола технику в Россию.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. Он заявил, что оккупанты "подчищают" за собой почти сутки.

"В здании оккупационной военной полиции - целый день мешками жгут документы", - сообщил он.

Федоров отмечает, что оккупанты поспешно пакуют технику паспортного стола и вывозят в Россию: "в Мелитополе компьютеры и серверы оккупационного паспортного стола взяли бессрочный отпуск. За ними и сами коллаборанты-работники-руководство попрощалось с ними навсегда", - пошутил он по поводу паники оккупантов и коллаборантов, которые боятся украинского контрнаступления.

При этом отмечает, что некоторые документы сжигают до фона. Также сегодня в Мелитопольской больнице интенсивных методов лечения срочный Вечерний взлет "руководства", где обсуждают кто уже успел сбежать.

Гауляйтер Запорожской области "ждет" контрнаступления ВСУ

Как известно, гауляйтер, так называемый "руководитель" оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий запаниковал из-за контрнаступления ВСУ и заявил, что украинская армия может начаться действовать в считанные часы.

Он отмечает, что контрнаступление ВСУ может состояться уже на днях или и в ближайшие часы. По словам Балицкого, соответствующую информацию он получил по итогам разведки дронами.

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