Журналисты отмечают, что дело длится уже третий год и постоянно затягивается.

1 ноября Ирпенский городской суд Киевской области под председательством судьи Юлии Кравчук уже в который раз отложил рассмотрение гражданского дела о наследстве. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Издание отмечает, что сообщники скандально известного Михаила "Мони" Маймана, которого уже неоднократно задерживали правоохранители, судятся с Инной Хетманчик. Цель - завладеть имуществом, которое ей осталось в наследство после смерти ее мужа.

"РБК-Украина" отмечает, что дело длится уже третий год и постоянно затягивается – суд лишь имитирует рассмотрение дела, вызывая стороны на заседание, а потом "неожиданно" переносит рассмотрение на другую дату без объяснения причин. Председательствует в этом деле судья Юлия Кравчук, назначенная на должность в 2020 году. До этого работала помощницей судьи Киевского апелляционного суда.

Так, 1 ноября Инне Хетманчик сообщили через работника суда, что дело переносится аж на 4 месяца, а именно на 23 февраля 2023 годов.

Из-за постоянных переносов и затягивания дела в интересах сообщников Михаила Маймана, Инна Хетманчик вынуждена была обратиться за помощью к правозащитным и общественным организациям, которые провели акцию протеста под Ирпенским городским судом.

Все указывает на то, как отмечает издание, что столь длительное рассмотрение гражданского банального дела свидетельствует о сговоре между слугами Фемиды и сообщниками Михаила Маймана.

"РБК-Украина" добавляет, что сообщники Маймана не впервые действуют таким образом – они инспирируют параллельные судебные процессы для того, чтобы заставить Инну Хетманчик отказаться от прав наследницы.

26 октября в Дарницком суде столицы слушалось еще одно дело, очень похожее с этим. Светлана Геллер, которая по утверждению Инны Хетманчик, входит в состав ОПГ, которую возглавляет "ветеран" Михаил Майман (Помогайбо) свыше 12 лет назад незаконно переоформила на подставное лицо (брата Михаила Маймана – Богдана Помогайбо) часть дома, который принадлежал покойному мужу Инны Хетманчик. Сейчас ожидается решение суда по этому делу.

Издание "РБК-Украина" напоминает, что Михаил Майман стал скандально известным после службы в батальоне "Архангела Михаила" в составе которого он якобы участвовал в битве за Киев. На сегодня известно, что батальон не входит в состав ТРО и его бойцы не имеют права носить оружие.