По сравнению с декабрем 2021 года доля позитивно настроенных уменьшилась еще больше.

В феврале 2022 года количество украинских граждан, которые хорошо относятся к России, уменьшилось.

Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 5-13 февраля 2022 года.

В частности, украинцам задавался вопрос "Как Вы в целом сейчас относитесь к России?". По сравнению с декабрем 2021 года доля тех, кто хорошо относится к России, сейчас снизилась с 39% до 34%.

Как отмечают социологи, видно, что отношение к России резко ухудшилось после 2014 года, достигнув "дна" в мае 2015 года. После этого до февраля 2019 года прослеживалось улучшение, а с февраля 2020 года наблюдается снова ухудшение.

Социологи отмечают, что отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 21%, в Центре - 31%, на Юге - 45%, на Востоке - 53%.

В то же время на Западе больше всего тех, кто относится к России негативно - 64%. В центре негативно относятся - 55%, на юге - 40%, на востоке - 30%.

Респондентам также задавался вопрос "Какими бы Вы хотели видеть отношения Украины с Россией?".

Как и раньше, абсолютное большинство - 92% - респондентов считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами. Причем, по сравнению с ноябрем 2021 года показатель даже вырос (с 88%). Лишь 5% респондентов считают, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство.

Во всех регионах абсолютное большинство респондентов - от 95% на Западе до 86% на Востоке - считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами (поддержка объединения в одно государство варьирует от 1% на Западе до 11% на Востоке).

Если отдельно анализировать Донецкую и Луганские области (подконтрольные Украине территории), то 84% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами, а за объединение выступают 14%.

Как проводился опрос

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием), опрошено 2004 респондента во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Ранее результаты опроса показали, что в случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России 57,5% украинцев готовы сопротивляться. При этом еще в декабре к таким действиям были готовы 50,2% опрошенных.

Кроме того, более 60% опрошенных украинцев поддерживают создание военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Против высказался 21%, а 12% опрошенных равнодушны к этому вопросу.

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