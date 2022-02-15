Если в декабре к сопротивлению были готовы 50,2% украинцев, то в феврале уже 57,5%.

В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России, 57,5% украинцев готовы сопротивляться, в декабре к таким действиям были готовы 50,2% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии в феврале этого года.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным опросом, который был проведен в декабре, с 33,3% до 37,3% возросла готовность оказать вооруженное сопротивление. Кроме этого, с 21,7% до 25% выросла готовность сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления.

"В целом, одним или другим способом сопротивляться готовы 57,5% украинцев против 50,2% в декабре", - отмечают в КМИС.

В то же время, как свидетельствуют результаты опроса, уменьшается количество тех, кто уехал бы в более безопасный регион Украины с 14,8% в декабре до 12,4% в феврале, за границу – с 9,3% до 7,5% соответственно. Также стало меньше и тех, кто ничего не делал бы – с 18,6% в декабре до 17,9% в феврале и тех, кто еще не определился с ответом – с 12,1% до 7,6% соответственно. Отказались ответить на вопрос 1,2%.

Опрос также показал, что в целом сопротивляться готовы 71,9% мужчин и 45,6% женщин.

Больше всего тех, кто готов сопротивляться среди тех, кому от 50 до 59 лет – 65,1%.

Справка. В течение 5-13 февраля 2022 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2004 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Аналогичный вопрос КМИС задавал в декабре 2021 года, поэтому в прессрелизе приводится динамика настроений населения за последние 2 месяца.

Ранее, как писал УНИАН, в ряды территориальной обороны готовы уже сейчас вступить 56% украинцев.

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