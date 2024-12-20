Ранее советник комитета Рады по вопросам экономического развития заявил о якобы снижении мобилизационного возраста в Украине в 2025 году.

Нардеп Федор Вениславский напомнил, что президент Владимир Зеленский уже отмечал, что на сегодняшний день вопрос о снижении мобилизационного возраста не стоит.

Так он отреагировал на слова советника комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, который заявил, что в 2025 годувозможно снижение мобилизационного возраста до 18-20 лет.

"В войне, которую сейчас ведет Россия против нас, победить увеличением численности - это абсурд. Мы должны понимать, что только с помощью современных образцов вооружения, которые смогут нанести тот урон, который будет неприемлем для РФ, война может быть завершена", - пояснил Вениславский изданию РБК-Украина.

Видео дня

Нардеп, комментируя сроки, которые назвал Волянский, обратил внимание на то, что сейчас отсутствуют какие-либо законодательные инициативы о снижении мобилизационного возраста. Он добавил:

"Даже если они появятся в какой-то голове, то с точки зрения процедур, это достаточно длительный процесс".

Вениславский считает, что набрать голоса в парламенте за снижение мобилизационного возраста "вряд ли" кому-то удастся. Он заверил, что дискуссий о снижении мобилизационного возраста нет и среди членов оборонного комитета.

Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха также заявил, что никакого решения о снижении мобилизационного возраста не планируется принимать ни Радой, ни комитетом.

По словам Наталухи, в профильном комитете будут поднимать вопрос о лишении Волянского статуса советника.

Мобилизация в Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что Украина нуждается в первую очередь в пополнении нового оружия, а не в снижении мобилизационного возраста.

"Скажите, пожалуйста, если человек стоит перед вами без оружия, какая разница - 20 лет этому человеку или 30? Никакой нет разницы. То есть партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного. А мы обращаем внимание на то, что у нас "голые" бригады есть. Я просто не хочу это повторять. У нас достаточно разных бригад - есть сильные бригады, а есть бригады, которые неукомплектованы, прежде всего - оружием", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: