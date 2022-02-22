Журналисты узнали детали резонансного назначения.

Городской голова Ужгорода Богдан Андреев может быть причастным к мошенническим действиям при заключении трудового договора с директором Центральной городской клинической больницы Иваном Курахом.

Об этом пишет сайт 0312.ua со ссылкой на "Закарпатское информационное агентство".

Журналисты узнали, что после рассмотрения кандидатур на вакантную должность руководителя больницы конкурсная комиссия, которую на тот момент возглавлял Александр Билак, приняла решение и выбрала победителя конкурса. Следующий шаг – представление на имя городского головы Богдана Андреева о назначении сроком на 3 года Ивана Кураха на должность директора КНП "Ужгородская городская больница". Это представление с указанным сроком действия договора с победителем конкурса "3 года" в тот же день было опубликовано на сайте Ужгородского городского совета.

Его копию в ответ на информационный запрос журналиста предоставили в Ужгородском городском совете.

Впрочем, как пишет СМИ, 29 июля 2019 года Богдан Андреев подписал "Контракт с Директором коммунального некоммерческого предприятия "Центральная городская клиническая больница" Ужгородского городского совета. Вместо трех лет, указанных в представлении конкурсной комиссии мэр подписал его на пять.

"Более того, журналисты узнали, что на данный момент в Управлении здравоохранения и гражданской защиты населения Ужгородского городского совета вообще отсутствует протокол заседания той конкурсной комиссии, на котором Иван Курах был определен победителем конкурса. Что тоже наводит на определенные подозрения об этом конкурсе и законности назначения Ивана Кураха директором КНП "Центральная городская клиническая больница" Ужгородского городского совета...", - пишет издание.