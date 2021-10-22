Сергей Никифоров отметил, что такой вариант существует, но ничего не решено.

Президент Владимир Зеленский собрался с визитом в Одессу, где карантинные ограничения коснулись даже депутатов. Предположительно, поездка запланирована на 29 октября.

Об этом сообщает местное издание Таймер.

Глава государства якобы собирается в Одессу ради приема в эксплуатацию ледокола James Clark Ross, который купили у Великобритании. Судно прибыло в одесский порт 5 октября.

Также планируется, что Зеленский осмотрит судно "Бельгика", которое купили у Бельгии. Оно предназначено для изучения экологии Черного моря.

Читайте такжеЛегендарный ледокол James Clark Ross: в МОН объяснили, на что пойдут почти 245 миллионов гривенКак заявил в комментарии УНИАН пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, такой вариант существует, но он еще в стадии подготовки.

"Поэтому говорить что-то конкретное - рано", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Украина приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 30 августа в порту города Фредериксхавн (Дания) состоялась официальная передача судна, и над ним был поднят сине-желтый флаг.

Собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего, он позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский".

Также с помощью указанного судна Украина расширит возможности сезонных экспедиций, будет создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

Авторы: Антонина Доломанжи, Анастасия Горбачева