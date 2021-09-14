Это позволит возобновить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей.

Правительство Бельгии передало украинскому научному центру экологии моря легендарное научно-исследовательское судно "Бельгика".

Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, это позволит Украине возобновить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей.

По словам заместителя министра экономики и труда Бельгии Томаса Дермина, этот корабль, который является плавучей лабораторией, был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет. Судно исследовало почти 1 млн км моря и провело более тысячи научных кампаний.

"Однако я очень рад, что судно получит вторую жизнь благодаря нашему сотрудничеству с Украинским научно-исследовательским центром экологии моря", - сказал он.

Далее судно начнет свой путь из бельгийского порта Зебрюгге в Одессу. На пути в 8 600 км ученые оценят наличие плавучего мусора, отберут пробы морской воды и донных отложений для проведения уникального скрининга на десятки тысяч веществ-загрязнителей и мікропластика. А также выделят ДНК из окружающей среды, чтобы оценить биоразнообразие и анализ распространения генов устойчивости к антибиотикам у морских микроорганизмов.

Это входит в мероприятия научной программы под названием "Мониторинг трех европейских морей" - Северного, Средиземного и Черного.

Кроме того, запланированы совместные украинско-бельгийские научные исследования как в Черном, так и Северном морях.

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Ожидается, что судно прибудет в Украину в октябре 2021 года. Здесь оно получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.

В ведомстве отметили, что передача судна состоялась благодаря заключенному в июле 2021 года Меморандуму о взаимопонимании между Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Бельгийским Федеральным офисом науки и политики и Королевским Бельгийским институтом естественных наук.

Украина получила ледокол James Clark Ross

Ранее Великобритания передала Украине исследовательский ледокол James Clark Ross для исследований в Антарктиде. Средства на его приобретение выделил Кабинет министров на заседании 7 июля.

В конце августа над новым флагманом украинского научного-исследовательского флота - ледоколом James Clark Ross - поднят сине-желтый флаг. Это событие произошло в порту города Фредериксгавн (Дания), где находилось судно. Теперь, после переоформления ряда документов на нового владельца - Украину, научно-исследовательское судно сможет отправиться в Одессу.

Ледокол James Clark Ross сможет взять на борт одновременно до 50 ученых. При это на его борту расположены восемь лабораторий для морских биологических, океанографических и геофизических исследований. Кроме того, на его борту находится разнообразное оборудование для проведения научных исследований и технологическая платформа для установления нового оборудования. Судно в длину почти 100 метров с водоизмещением 5732 тонны. Корабль может идти со скоростью 2 морских узла через ровное ледовое поле толщиной 1 метр, а максимальная ледовая преграда на его пути может достигать 4 метра. На воду корабль спустили 1 декабря 1990 года.

Автор: Тамара Отовская