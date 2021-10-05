Судно планируют переименовать и открыть на некоторое время для экскурсий.

Флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол "Джеймс Кларк Росс" прибыл сегодня в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Из Дании в Украину, через три моря – Северное, Средиземное и Черное, нашего красавца привели два капитана: украинский капитан Олег Новосильный и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в течение следующих недель продлится дооформление необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После этого состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название. Также планируется время для экскурсионного посещения ледокола.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Украина приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 30 августа в порту города Фредериксхавн (Дания) состоялась официальная передача судна, и над ним был поднят сине-желтый флаг.

Собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего, он позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский".

Также с помощью указанного судна Украина расширит возможности сезонных экспедиций, будет создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

Автор: Светлана Макринская