СМИ рассказали, как Кличко с помощью Горбача собирает черный нал с МАФов в Киеве

По информации СМИ, в Киевской городской государственной администрации действует преступная схема под руководством мэра Виталия Кличко, который с ее помощью собирает миллионы долларов черного нала с МАФов, вместо того чтобы законным способом собирать с них средства в городской бюджет.

Журналисты утверждают, что курирует схему начальник отдела по вопросам размещения временных сооружений и согласования мест расположения рекламных средств Департамента градостроения и архитектуры КГГА Александр Горбач. Об этом сообщает "ГолосUA".

"Пост не высокий, но ответственный, ибо занимающий его отвечает за всю документацию, связанную с МАФами. И Александр Горбач трудится на этой урожайной ниве уже пять лет. Мало того — он же является секретарем профильной комиссии КГГА по вопросам размещения временных сооружений, которая принимает решения по МАФам на основании подготовленных Горбачем документов. То есть, по сути, он контролирует сам себя", - говорится в материале.

Читайте такжеРазделение должности председателя КГГА и главы горсовета лишит киевлян права на самоуправление – Дубинский

Также там называется еще одна фигурантка схемы, глава общественных организаций “Киевский городской комитет спасения бизнеса” и “Ассоциация владельцев МАФ” Татьяна Петренко - жена Александра Горбача.

“Собственно, уже на этом можно было бы поставить точку и писать заявление в прокуратуру, ибо тут налицо явный конфликт интересов. Но если копнуть глубже, оказывается, что никакого конфликта нет - а есть слаженный “семейный подряд” по разграблению городского бюджета. Который предоставляет предпринимателем целый спектр коррупционных услуг”, - отмечают в СМИ.

По словам авторов материала, в данный момент реализация схемы в данный момент приостановлена ввиду будущих местных выборов.

“К деятельности семейства начали появляться вопросы, в том числе, в виде депутатских запросов. И чтобы не портить рейтинги мэра, который планирует переизбраться, Горбача решили “слить”. Но, конечно, только для виду. Схему решили не сворачивать, а временно законсервировать. Для чего в КГГА начали псевдорасследование. Замглавы администрации Вячеслав Непоп даже заявил о намерении уволить Горбача с поста секретаря комиссии по вопросам размещения временных сооружений”, - сообщают СМИ.

Они подчеркивают, что это был лишь “спектакль, разыгранный по ролям”. Так как Александр Горбач был в курсе дела и своевременно ушел на больничный.

“Но вот что интересно. Изначально, согласно “сценарию”, чиновник должен был просидеть на больничном полгода, переждать местные выборы, и победоносно вернется на прежнее место. Однако все пошло не так, Горбач уже вышел с больничного и... спокойно вернулся на работу, несмотря на обещания об увольнении. Напомним, еще 13 декабря 2014 года мэр пообещал презентовать комплексную схему размещения МАФов в столице. Однако он так и не выполнил свои обещания, и теперь становится окончательно понятно, почему. Причина проста: избирательная кампания, как выяснилось, ожидается очень горячая, денег потребуется много, и теневая прибыль от МАФов мэру будет очень нужна. Потому и о схеме размещения МАФов, которая сделала бы их работу прозрачной, забыли, с недовольными деятельностью Горбача мирно “порешали”. И он по-тихому вернулся на прежние схемы. Которые и дальше будут приносить Виталию Кличко десятки миллионов черного нала”, - резюмируется в материале.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram