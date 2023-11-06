В момент взрыва вблизи офицера находился его сын. Он сейчас в тяжелом состоянии.

Украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко раскрыл детали трагической гибели помощника главкома Залужного, майора ВСУ Геннадия Частякова.

Как сообщил Цаплиенко в Telegram со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, причиной гибели помощника Залужного, вероятно, было неосторожное обращение с оружием.

"Около 17:00 Геннадий Частяков пришел домой с работы. Он принес с собой бутылку алкоголя и три гранаты немецкого производства, которые ему подарили на работе. Он достал одну из гранат и начал показывать, как с ней обращаться. Его сын находился рядом", - отметил журналист со ссылкой на показания очевидцев.

Гибель Частякова

В понедельник, 6 ноября в селе Чайки под Киевом из-за детонации неизвестного взрывного предмета погиб 39-летний военнослужащий. Его 13-летний сын получил тяжелые ранения и был госпитализирован, сообщили УНИАН в МВД.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели человека и за незаконное обращение с боеприпасами.

СМИ писали, что при осмотре квартиры правоохранители обнаружила еще пять целых гранат. Также отмечалось, что причиной гибели Частякова могло быть взрывное устройство в подарке, а не неосторожное обращение с гранатой.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова. В своем Telegram-канале Залужный рассказал, что Частяков погиб в свой день рождения.

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