Такой популярности сына не ожидал не только сам мальчик, но и его родители.

5-летний Матвей, прославившийся в TikTok благодаря своим словам "Скоро вже буде Паска...", рассказал, что в будущем хочет стать фермером. Такими планами он поделился с журналистами телеканала "Київ":

"Хочу стать фермером. Для чего нам война? Буду всегда фермером, правильно? А для чего, для чего? Чтобы этот... Чтобы я гулял себе потихоньку, а не войны устраивать".

Такой популярности сына не ожидал не только сам мальчик, но и его мама Людмила.

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"Как простые слова, ребенок ничего такого не сказал, но такой трек сделали – зажигательный, что действительно классно получилось. Я, бывает, и сама хожу, напеваю, а он смеется", — говорит женщина.

Как ролик Матвея "взорвал" соцсети

"Скоро вже буде Паска. Так що заказуйте м'яска, сардельки та ковбаска" -TikTok-видео от 5-летнего мальчика умилило соцсети. Ролик с юным фермером Матвейком уже набрал более 10 миллионов просмотров.

В сети уже сотни версий видео, наложенных на этот звук. К такому флешмобу присоединились и военные.

Отец мальчика рассказал, как создавался этот ролик: семья сажала огород, камера была включена. Матвей бегал, шкодничал. Поэтому отец попросил у него пойти и на камеру призвать всех делать закупки к Пасхе у их семьи.

Семья Матвея занимается фермерством, продает домашние мясо, колбасу, сыр и овощи.

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