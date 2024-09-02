Каждый третий школьник в Украине не может посещать школу в обычном режиме.

Более 2 млн школьников Украины начали новый учебный год в офлайн-формате и еще миллион - в смешанном. Всего в режиме офлайн заработали более 10 тысяч школ, рассказал президент Владимир Зеленский во время визита в Запорожье.

В то же время Глава государства подчеркнул, что из-за близости к фронту или границе с Россией в части общин пока не может вернуться к очному обучению.

"Но мы делаем все возможное, чтобы как можно больше школ все же могли работать. И компонент безопасности - это фундамент нашей новой политики обеспечения образовательных возможностей в Украине", - сказал президент.

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Так, прежде всего речь идет о наличии укрытий, что позволяет школам работать офлайн. Это касается областей, граничащих с зоной боевых действий, и в целом территории Украины, которая страдает от российских ударов.

По словам Зеленского, правительство имеет четкие поручения и по строительству укрытий, и по обеспечению школ автобусами. Сначала транспорт должны передать в прифронтовые и приграничные регионы, но цель - обеспечить всю Украину.

Также Министерство образования и науки вместе с Министерством внутренних дел во взаимодействии с громадами должны сделать все для полного выполнения программы "Безопасная школа". Речь идет о дежурстве полицейских, наличии рамок металлоискателей на входе и быстрое реагирование на любые инциденты.

Кроме того, Президент отметил, что Украина создает программу гарантированного бесплатного питания для детей с первого по четвертый класс. На реализацию этой инициативы через субвенцию МОН предусмотрено 5,8 млрд грн.

Новый учебный год в Украине

В понедельник, 2 сентября, начался образовательный процесс в рамках нового учебного года в Украине. В некоторых городах, приближенных к фронту, или границам РФ, как вот в Харькове, заработали в частности подземные школы.

Во время визита в Запорожье президент Владимир Зеленский презентовал новое образовательное приложение для детей, родителей и учителей "Мрия". В приложении школьники получат ID-карту, смогут выполнять учебные задания, качественнее планировать свой день, находить и просматривать образовательный контент. Родители смогут видеть, как ребенок учится. Учителя смогут формировать учебные планы и расписание, заполнять журналы, определяться с домашним заданием, дополнительными материалами, ставить оценки и обозначать посещения.

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