Осень непременно приходит, и 2 сентября 2024 года дети (там, где это возможно) придут в школы и садики. Но на третьем году полномасштабной войны еще трудно сказать, что наши учебные заведения подготовлены к началу нового учебного года.

Здесь речь и о проблемах с реконструкцией, ремонтными работами и построением нового укрытия (по всей стране ситуация неравномерная), а также о том, что даже в населенных пунктах из условно безопасной зоны (ГСЧС распределяет Украину на условно безопасные, относительно безопасные и опасные территории), обучение оффлайн может быть рискованным. Поэтому единственное правило для всех регионов, где возможно очное обучение - наличие укрытия.

Однако родители постоянно пишут, что укрытия часто не имеют вентиляции, не рассчитаны на общее количество всех участников образовательного процесса, отсутствуют стационарные туалеты, ремонты еще происходят, или ремонты еще не начинались - и так везде по всей стране, ситуация разная.

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Продолжаются работы по установке пожарной сигнализации, но ждать, что ее установят во всех школах за год, когда ее не было 30 лет (не работала) - напрасные надежды.

Об обеспеченности интернетом почти везде пишут, что он или есть и плохого качества, или его нет. Или интернет - для администрации заведения и пользоваться детям не позволяют.

Родители даже писали, что на собрании уже сообщили о невозможности связи с ребенком в случае пребывания в укрытии...

Если затронуть тему того, как укрытия обустроены в контексте необходимости проводить в них полноценный процесс обучения в них - не невозможно. Да, есть новопостроенные укрытия и укрытия, которые имеют большую площадь под самой школой - с достаточной высотой, с вентиляцией, с дома и более эвакуационными входами/выходами, со стационарными санузлами, с возможностью организации спортивного зала и т.д. Да, есть отдельные школы в громадах, которые смогли обустроить целые стационарные классы в укрытиях: детей заводят в классе под землей, или хотя бы делят по параллелям и продолжают обучение. Но это не системно.

Также должны откровенно сказать, что использование государственных средств на обустройство укрытий в учебных заведениях далеко не всегда эффективное и прозрачное. За этим следит Государственная аудиторская служба, и примеров немало.

Еще один больной вопрос - блэкауты. Министерство образования и науки Украины рекомендует учебным заведениям как можно быстрее установить солнечные батареи или ветровые генераторы. Инициатива, хоть с опозданием, хорошая, но пока все происходит на уровне писем и обдумывания, как это сделать. В лучшем случае, сейчас школы обеспечены генераторами и топливом для их работы.

И если говорить, смогли ли мы создать полноценный процесс дистанционного образования - нет, нам за пять лет этого не удалось. Инструментария для полноценной работы учителей и учеников государство не обеспечивает. И если что-то работает, то речь о мастерстве отдельных педагогов и школ/садов, а также способности родителей оплачивать образование собственного ребенка в дистанционном формате с привлечением репетиторов, покупкой всех необходимых гаджетов, роутеров с аккумуляторами и т.д.

Поэтому полноценного обучения во время отключений света не будет. Ни в укрытиях, ни в дистанционном формате. Обидно, однако честно.

Еще один вопрос, который вызывает беспокойство родителей - это вопрос организации питания детей во время длительного отключения света.

Этот вопрос - обязанность и вызов местной власти. И, по опыту прошлого года - не всем удалось обеспечить детей питанием, даже перекусами.

Квестом может оказаться и дорога в школу: когда рано темнеет, в "темные времена" не работают светофоры и уличное освещение, в придачу - постоянные воздушные тревоги.

Еще несколько новаций: с нового учебного года во многих школах будет работать специальный полицейский - офицер Службы образовательной безопасности (или СОБ). Надеюсь, что они будут проводить работу с родителями и учениками именно по вопросам безопасности из-за тех обстоятельств, которые мы имеем в реальной жизни - без света и постоянными воздушными тревогами.

Также во многих школах страны сейчас открываются так называемые классы безопасности. В них специалисты должны обучать детей пожарной и минной безопасности, правилам дорожного движения, также в этом пространстве проводятся учения по домедицинской помощи.

Еще несколько изменений в условно привычном школьном расписании военного положения: обновленный школьный предмет "Защита Украины" для учащихся 10-11 классов. МОН отмечает: "В обновленной программе есть 10 модулей, среди них, например, домедицинская помощь в условиях боя, военные технологии, в том числе БПЛА, радиосвязь, и информационная война...". А также внедрение идеи первой леди Елены Зеленской "Уроки счастья". Честно говоря, трудно понять, как все это будет происходить, но в сети учителя уже высказали свое недовольство, ровно как и родители. Я бы сказала так: нам еще несколько уроков, и шестидневную учебную неделю ребенка можем вводить на постоянной основе.

Дело в том, что в некоторых регионах страны, в частности в Черкасской, Житомирской, в Киевской области, уже объявили, что в этом году у школьников будет шестидневная рабочая неделя, чтобы в "темные и холодные" месяцы, дети не ходили в учебные заведения. Как это скажется на обучении? Записок от родителей об отсутствии ребенка в субботу "по семейным обстоятельствам" будет много. Поэтому рассматривать эту инициативу как такую, которая поможет наверстать образовательные потери, я не могу.

Более взвешенным решением было бы, чтобы мы подумали над изменениями в образовательных программах.

Ведь говорим о нагрузке детей, но не можем объединить зарубежную литературу, украинскую литературу и язык в один предмет. То же самое с историей Украины и мировой историей: разве Украина - не часть мировой истории? Конечно, этот вопрос касается ставок, факультетов, специальностей, образовательных программ, печати учебников и всех надстроек, которые годами обслуживают определенное направление в образовании. Никто не хочет выходить из этой зоны комфорта. Проще просто декларировать глубокую озабоченность нагрузкой детей, и одновременно вводить шесть дней обучения в неделю...

И напоследок о будущих изменениях - именно сейчас МОН предлагает для общественного обсуждения проект постановления КМУ "О внесении изменений в Порядок ведения учета детей дошкольного, школьного возраста, воспитанников и учащихся". Здесь, нас, родителей, ждут неприятные вещи - если его примут в редакции, которая есть, учителя будут вынуждены каждые 5 дней сообщать в полицию об отсутствии детей по неизвестным или без уважительных причин. Что педагоги будут определять как уважительные причины? Никто не знает.

Пока очевидно - школьная жизнь 2024/2025 однозначно будет другой. С "профилем ребенка", уроками счастья, недостроенными укрытиями, без организации питания и при отсутствии света, длительными воздушными тревогами, с профессиональными и не очень учителями, с постоянными вызовами и событиями. Но все равно - школьная жизнь будет интересной и турбулентной.

Елена Парфенова, сопредседатель ОО "Родители SOS"