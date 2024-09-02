С помощью приложения станет легче и эффективнее управлять всем процессом обучения.

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал новое образовательное приложение для детей, родителей и учителей "Мрія". Как сообщает пресс-служба главы государства, презентация приложения состоялась в Запорожье во время участия Зеленского и премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа в региональном образовательном форуме "Создаем будущее вместе".

"В прошлом году мы анонсировали разработку приложения, которое сможет реально модернизировать наше украинское школьное образование. Которое сможет дать детям максимум позитива от обучения в школе. Которое сможет дать родителям максимум понимания того, что происходит в школе. И который сможет дать учителю максимум свободы строить обучение, и строить его эффективно", - сказал Зеленский.

По его словам, сегодня первые 40 школ присоединились к "Мрії", и уже есть 100 тысяч пользователей.

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Приложение "Мрія" - это отдельное приложение для детей, родителей и учителей и веб-портал для педагогов и администрации школы.

"То есть смартфон позволит легче и эффективнее управлять всем процессом обучения. Вебпортал позволит убрать всю бюрократию и планировать и управлять учебным процессом быстрее и без никому ненужных бумаг", - отметил Зеленский.

Пресс-служба президента уточняет, что в приложении школьники получат ID-карту, смогут выполнять учебные задания, качественнее планировать свой день, находить и просматривать образовательный контент. Родители смогут видеть, как ребенок учится. Учителя смогут формировать учебные планы и расписание, заполнять журналы, определяться с домашним заданием, дополнительными материалами, ставить оценки и обозначать посещения.

Украина внедряет "Уроки счастья"

Как сообщал УНИАН, ранее первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала, что уже с сентября в украинских школах запустят аналог американского курса по социально-эмоциональному обучению "Well-Being".

Он будет называться "Уроки счастья". Курс создан в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?". "Почему именно счастье? Потому что курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь.

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